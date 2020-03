PCC Rokita miało 93,27 mln zł zysku netto, 287,23 mln zł zysku EBITDA w 2019 r.

W prezentowanym roku grupa wypracowała EBITDA o wartości 287,23 mln zł, na poziomie niższym o 16% w stosunku do roku ubiegłego.

"W segmencie Chloropochodne, który ma największy udział w rezultatach grupy, spadki cen alkaliów, pomimo wyższych wolumenów sprzedaży ługu sodowego, jak i sody kaustycznej, spowodowały niższy o ponad 25% zysk EBITDA wobec poprzedniego roku. Drugi główny segment produkcyjny grupy, segment Poliuretany, zwiększył zysk EBITDA o blisko 12% wobec roku ubiegłego, także w wyniku zmiany rozliczeń wewnętrznych. Segment zmagał się zarówno z niskimi cenami produktów, jak i wysoką podażą polioli na rynku. Zdecydowaną większość sprzedaży segmentu wciąż stanowiły produkty specjalistyczne. Jednocześnie segment Inna działalność chemiczna odnotował wzrost zysku EBITDA o blisko 27%, co zawdzięcza przede wszystkim rekordowo wysokim przychodom i marżom. Segment ten również stale dąży do zwiększania sprzedaży produktów specjalistycznych" - dodali członkowie zarządu w liście załączonym do raportu.