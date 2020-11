PCF Group będzie nadal aktywna na rynku akwizycyjnym, również poza Polską

"Jeżeli chodzi o najnowszą naszą grę 'Outriders', to jesteśmy w przededniu rozpoczęcia działań marketingowych. Gra jest na etapie postprodukcji. Jeżeli chodzi o termin wydania, jest on po stronie wydawcy, na razie ustalony jest 2 luty 2021 r., choć to może się zmienić w zależności od harmonogramu, jaki ma wydawca" - powiedział Wojciechowski podczas wideokonferencji.

Dodał, że do 2024 roku spółka planuje wydać łącznie 3 gry AAA, co z kolei będzie się wiązało z planowanym wzrostem zatrudnienia.

"Biorąc pod uwagę już podpisane umowy na produkcje gier 'Dagger' i 'Gemini', musimy zwiększyć nasz dział zajmujący się produkcją do 300 osób, czyli musimy zwiększyć zatrudnienie o około 50%. Na bazie podpisanych umów wiemy, że wyprodukujemy łącznie trzy gry AAA do 2024 r." - dodał Wojciechowski.

Spółka zatrudnia obecnie 260 osób z czego około 200 związanych jest bezpośrednio z produkcja gier.

"Budżet gry 'Dagger' wynosi 40-60 mln euro, z kolei gry 'Gemini' szacujemy na poziomie gry 'Outriders'" - powiedział prezes.

Jak wyjaśnił Wojciechowski, w związku z planami spółki dotyczącymi rozpoczęcia pracy nad produkcją nowej gry, wykorzystującej IP, jak i produkcję w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanej gry, PCF będzie potrzebować nowych zespołów i w tym celu planuje także akwizycje.

"Na razie przyglądamy się rynkowi, ale o szczegółach nie możemy powiedzieć, ponieważ jesteśmy w trakcie oferty publicznej. Nie musimy koniecznie kupować tych spółek w Polsce, a poza tym kwestie wyceny zależą od różnych czynników" - dodał Wojciechowski.

Spółka podała wcześniej w prospekcie emisyjnym, że na ewentualne uruchomienie nowych studiów produkcyjnych grupy lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo planuje przeznaczyć 30-32 mln zł, na opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP grupy - już istniejącego lub wytworzenie nowego chce przeznaczyć 35-37 mln zł. Na rozwój zespołów w obecnych lokalizacjach spółka z emisji akcji chce przeznaczyć 15-20 mln zł.

"Nie zamierzamy jako spółka notowana na giełdzie publikować prognoz finansowych. Zamierzamy rekomendować od 10% do 20% zysku na wypłatę dla akcjonariuszy w formie dywidendy co roku" - dodał prezes.

Oferta publiczna spółki PCF Group, obejmująca łącznie nie więcej niż 4 125 024 akcje, rozpoczęła się dzisiaj, tj. 26 listopada, od zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i w transzy pracowniczej. Inwestorzy instytucjonalni będą zapisywać się na akcje oferowane od 7 do 9 grudnia br., zaś ewentualne zapisy inwestorów zastępczych będą prowadzone do 10 grudnia. Do 11 grudnia nastąpi przydział akcji oferowanych. Cena maksymalna w transzy inwestorów indywidualnych wynosi 46 zł za akcję, zaś w transzy pracowniczej 41,4 zł. PCF zamierza pozyskać wpływy netto z emisji akcji nowej emisji (do 2,06 mln sztuk) w ramach oferty na poziomie ok. 85-95 mln zł.

PCF Group jest producentem gier wideo specjalizującym się w grach z gatunku shooter, który współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi wydawcami gier. Grupa PCF prowadzi założone w 2002 roku studio produkcyjne People Can Fly, które jest jednym z trzech najbardziej doświadczonych polskich producentów gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się nagrodzone tytuły, które zdobyły uznanie graczy i mediów na całym świecie, takie jak: "Painkiller", "Bulletstorm" oraz "Gears of War: Judgment".

