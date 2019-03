chemia 42 minuty temu

PDH Polska zatwierdził wstępnie ofertę Hyundai Engineering na 'Polimery Police'

PDH Polska podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Hyundai Engineering Co., Ltd. jako wstępnie wybranego oferenta w ramach przetargu na zawarcie umowy o kompleksową realizację projektu "Polimery Police" według formuły "pod klucz" za cenę ryczałtową, podała Grupa Azoty. Całkowita wartość nakładów inwestycyjnych (CAPEX) na realizację projektu według szacunków PDH Polska nie powinna obecnie przekroczyć 1,18 mld euro, zaś całkowity budżet związany z realizacją projektu to maksymalnie 1,52 mld euro.