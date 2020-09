PE wyraził zgodę, by Komisja mogła zabiegać na rynkach finans. o 750 mld euro

Opinię ustawodawczą w tej sprawie poparło 455 posłów do PE, 146 było przeciwnych, a 88 wstrzymało się od głosu. Umożliwia to Radzie Unii Europejskiej szybkie przyjęcie decyzji w sprawie zasobów własnych i rozpoczęcie procesu jej ratyfikacji w 27 państwach członkowskich UE, by uruchomić planu odbudowy.

"PE toruje państwom członkowskim drogę do ratyfikowania decyzji w sprawie zasobów własnych Unii i ożywienia gospodarki UE. Potrzebny jest prawnie wiążący harmonogram, by wprowadzić nowe źródła dochodów" - czytamy w komunikacie. Dlatego PE zastosował procedurę przyspieszoną, usuwając poważną barierę w procesie wdrażania instrumentu Next Generation. Dzięki temu Komisja będzie mogła zabiegać na rynkach finansowych o kwotę 750 mld euro na Fundusz Odbudowy.

Jednocześnie Parlament zaapelował "o prawnie wiążący harmonogram wprowadzania nowych zasobów własnych".

"Finansowanie odbudowy musi mieć charakter trwały i zrównoważony. Środki na odbudowę gospodarki mogą pochodzić z np. podatków płaconych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa zanieczyszczające środowisko. Parlament podkreśla, że finansowanie odbudowy nie może być obciążeniem dla przyszłych pokoleń" - zaznaczono.

Nowa decyzja w sprawie zasobów własnych będzie również podstawą prawną umożliwiającą zaciąganie pożyczek na rynkach finansowych w celu sfinansowania unijnego instrumentu odbudowy gospodarczej Next Generation. Rada Europejska przyjmuje decyzję jednomyślnie po zasięgnięciu opinii Parlamentu Europejskiego. Zanim decyzja w sprawie zasobów własnych wejdzie w życie (co ma nastąpić w styczniu 2021 r., kiedy to w życie wejdą także nowe wieloletnie ramy finansowe), musi zostać ratyfikowana przez parlamenty wszystkich państw członkowskich.

