PE zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy o wartości 672,5 mld euro

W każdym planie krajowym co najmniej 37% budżetu należy przeznaczyć na klimat, a co najmniej 20% - na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

Według wstępnych ustaleń Polska ma otrzymać na realizację Krajowego Planu Odbudowy w formie dotacji 23,1 mld euro i może otrzymać 34,2 mld euro na pożyczki. 70% tej kwoty będzie przyznana przez KE do końca 2022 r. - w przypadku Polski to 18,9 mld euro dotacji. 30% środków z puli będzie przyznanych do końca 2023 r., w przypadku Polski może to być 4,1 mld euro.