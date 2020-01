Pekabex rozważa kolejne projekty mieszkaniowe z wykorzystaniem prefabrykacji

"W inwestycji w Poznaniu mamy w sprzedaży drugi i ostatni w tej lokalizacji etap. W pierwszym było 56 mieszkań, wszystkie się sprzedały i są już w tym momencie zamieszkane. Drugi etap obejmuje 110 lokali i do tej pory ok. połowa jest objęta rezerwacjami i umowami przedwstępnymi" - powiedział Borek w rozmowie z ISBnews po uroczystym otwarciu nowej fabryki spółki w Gdańsku.

"Jesteśmy do tego rodzaju inwestycji zdecydowanie przekonani. Będziemy nadal prowadzili takie projekty, by być blisko klienta, by dostawać od niego informację zwrotną i jednocześnie promować takie budownictwo. Myślimy o kolejnych projektach, jest szansa, że będziemy je realizować" - dodał.

Podkreślił, że udział prefabrykacji w rynku budownictwa mieszkaniowego w Polsce rośnie, ale nie jest to proces bardzo dynamiczny.

"Pula do wejścia jest ograniczona. Prefabrykacja ma dziś ok. 1% udziału w rynku mieszkaniowym łącznie i nie mówimy tu o liczbie inwestycji, ale o udziale elementów prefabrykowanych w ogóle. W Czechach to jest ok. 4%, w Niemczech 6-7%, w Skandynawii znacznie więcej. Potencjał w Polsce jest więc przeogromny. Ale potrzeba może dekady, by ten udział wszedł na poziom kilku procent. Choć już dziś jest zainteresowanie wiodących deweloperów" - ocenił.

Otwarta właśnie fabryka Pekabeksu w Gdańsku ma moce wypełnione w ok. 60%.

"Kontraktowo nie jesteśmy daleko, by w tym roku wypełnić moce fabryki w 60%. Oceniamy, że w przyszłym roku nasze doświadczenie będzie pozwalać, by pracowała na 100% mocy, ale czy tak się stanie będzie zależeć od pozyskanych zamówień" - wyjaśnił Borek.

"Ta fabryka powstała z myślą o rynku mieszkaniowym. Nie tyle zwiększa moce, co dokłada nowe elementy do naszej gamy produktów. Daje możliwości prefabrykowania elementów na do 2 tys. mieszkań o powierzchni 50 m2 rocznie" - powiedział także.

To nie jedyny projekt inwestycyjny prowadzony przez grupę, podkreślił.

"Zakończyliśmy inwestycję w Gdańsku-Kokoszkach, ale jesteśmy też w trakcie rozbudowy mocy w Mszczonowie k/Warszawy. Budynek już jest, jesteśmy na etapie wyboru wyposażenia, które uzależniamy od zapotrzebowania na rynku. Nakłady inwestycyjne nie są barierą, jeżeli będą uzasadnione" - wskazał.

Moce produkcyjne grupy przeznaczone są na rynki krajowy i zagraniczne.

"W tej chwili udział sprzedaży zagranicznej jest powyżej 20% i chcemy to zwiększać. Skandynawię mamy dość dobrze 'rozpatrzoną', w tym roku chcemy się mocniej pokazać na największym rynku - niemieckim" - podsumował Borek.

Grupa Pekabex 30 stycznia otworzyła oficjalnie swoją piątą fabrykę prefabrykatów, zbudowaną kosztem ponad 65 mln zł. Spółka podkreśla, że inwestycja jest pionierskim przedsięwzięciem na polskim rynku. Nowy zakład jest wyposażony w pełni zautomatyzowane linie do produkcji płyt typu filigran, ścian z podwójnego filigranu i ścian z izolacją, a także ścian pełnych. Zakładane docelowe moce produkcyjne wynoszą ok. 500 tys. m2 gotowych produktów rocznie.

Pekabex podkreśla, że realizowanie obiektów z prefabrykatów jest szybsze i wymaga znacznie mniejszej liczby pracowników na placu budowy. Czas budowy może być nawet dwukrotnie krótszy. Dużym rynkiem, który otwiera się przed prefabrykacją jest mieszkaniówka oraz budownictwo biurowe w kraju.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

Tomasz Chaberko

