Pekao przedstawi nową strategię w XI, chce utrzymać koszt ryzyka wys. 50 pb

"Jeśli chodzi o koszt ryzyka, to uważamy, że naturalnym poziomem - biorąc pod uwagę nasz asset mix, politykę kredytową [...] powinien kształtować się w okolicy 50 pb. To jest też poziom, co do którego sygnalizowaliśmy, że znajdziemy się roku 2020 - w trzecim roku strategii. Do tej pory realizowaliśmy wyniki lepsze niż założone w strategii. Widzimy pewne spowolnienie gospodarcze o takie zjawisko przekłada się na trochę wyższy koszt ryzyka. Patrząc w przód i poza rok 2020 zakładamy, że naturalny poziom kosztów ryzyka dla baku to jest 50 pkt" - powiedział także Lusztyn.