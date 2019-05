Pekao TFI złożyło wniosek o wpis do ewidencji PPK 

Fundusz Pekao PPK SFIO, utworzony przez Pekao TFI na potrzeby pracowniczych planów kapitałowych (PPK), został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych 13 maja 2019 r.

"Jest to fundusz z dziewięcioma wydzielonymi subfunduszami zdefiniowanej daty, zróżnicowanymi pod względem potencjału zysku i poziomu ryzyka odpowiednio do wieku oszczędzającego. Przykładowo, w subfunduszu Pekao PPK 2025, dla osób urodzonych w 1967 roku i wcześniej, ryzyko inwestycyjne będzie tak ograniczane, aby w okresie pozostającym do ukończenia przez te osoby 60 roku życia, subfunduszowi udało się wypracować satysfakcjonujące stopy zwrotu. Po drugiej stronie będą subfundusze Pekao PPK 2060 i Pekao PPK 2065, które ze względu na długi horyzont inwestycyjny, będą dawały szansę wykorzystania najlepszych okresów koniunktury gospodarczej, dając dużą ekspozycję na akcje w początkowym okresie funkcjonowania" - czytamy w komunikacie.