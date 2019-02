chemia 5 godzin temu

PERN: Naftoport zwiększy w tym roku inwestycje o 67% do 20 mln zł

Warszawa, 08.02.2019 (ISBnews) - Naftoport, spółka z grupy kapitałowej PERN, zamierza przeznaczyć około 20 mln zł na inwestycje i remonty w 2019 roku, w porównaniu do ok. 12 mln w 2018 roku i blisko 13 mln dwa lata wcześniej. To wzrost o dwie trzecie, poinformował PERN.