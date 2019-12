chemia 50 minut temu

PERN przeznaczy ponad 1 mld zł na inwestycje i remonty w 2020 roku

Łączny plan inwestycji i remontów PERN, zatwierdzony przez walne zgromadzenie spółki, wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 roku, z czego nakłady na najważniejsze inwestycje to blisko 550 mln zł, podał PERN. Jednocześnie zaktualizowany plan nakładów inwestycyjnych w latach 2018-2022 (okres obecnej strategii PERN) to ok. 3,1 mld zł.