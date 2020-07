PERN zakończył montaż dachu na zbiorniku budowanym w Boronowie

"Montaż dachu zbiornika często jest największym wyzwaniem w czasie budowy, ponieważ to bardzo trudna i precyzyjna operacja, którą może uniemożliwić nawet minimalna zmiana pogody. Konstrukcję dachu, w tym przypadku o średnicy 34,5 m i ważącą 110 ton, przygotowuje się na placu obok zbiornika, a następnie montuje na zbiorniku. Do wykonania tego zadania wykorzystano żurawia gąsienicowego o udźwigu 450 ton, który podniósł dach na wysokość około 20 m i przeniósł go na zbiornik. Choć sama operacja trwała kilkadziesiąt minut, to przygotowania do niej - kilkanaście godzin. Teraz dach zostanie przyspawany do płaszcza zbiornika" - czytamy w komunikacie.