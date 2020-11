Personnel Service: Najbardziej utraty pracy boją się osoby w wieku 35-44 lata

"Pierwsza fala koronawirusa najmocniej uderzyła w osoby najmłodsze między 18. a 24. rokiem życia. To w tej grupie znacznie wzrosło bezrobocie i najwięcej osób przyznaje, że zna osobiście kogoś, kto w związku z epidemią został zwolniony. Wynika to oczywiście z tego, że młodych częściej zatrudnia się na umowach cywilnoprawnych, które łatwiej zerwać. Druga fala koronawirusa uderza jednak w starsze grupy wiekowe. Najbardziej zwolnień w okresie jesienno-zimowym obawiają się osoby w wieku od 35 do 44 lat oraz 25-34-latkowie. Część z nich boi się, że na bezrobocie trafi jeszcze w tym roku" - powiedział prezes Personnel Service i ekspert rynku pracy Krzysztof Inglot, cytowany w komunikacie.