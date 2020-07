Pesa ma finansowanie Santandera i ubezpieczenie KUKE w białoruskim kontrakcie

"Pesa kontynuuje dostawy na Białoruś taboru kolejowego w ramach kontraktu o wartości 65,1 mln euro na dostawę sześciu pojazdów 760M. To sześcioczłonowe spalinowe zespoły trakcyjne klasy biznes przeznaczone dla ruchu regionalnego. Nabywcą pociągów jest współpracująca z Kolejami Białoruskimi firma leasingowa należąca do białoruskiego banku państwowego, który jest jednocześnie gwarantem transakcji. Całość środków na sfinansowanie zakupu pociągów Pesy zapewnia białoruskiej stronie Grupa Santander. Z kolei KUKE, jako instytucja wspierająca, w imieniu skarbu państwa, polskich eksporterów, udziela ubezpieczenia 6-letniego kredytu, co chroni bank przed brakiem jego spłaty lub opóźnieniami w płatnościach w razie urzeczywistnienia się ryzyka handlowego lub politycznego" - wyjaśniono w komunikacie.