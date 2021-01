PEX PharmaSequence: Liczba aptek spadła o 1 372 od momentu wprowadzenia 'AdA'

"Apteki wciąż znikają z rynku i to wtedy, gdy są najbardziej potrzebne. Polski rynek aptek skurczył się do poziomu z roku 2011 i to w czasie pandemii, w przeddzień wprowadzenia do aptek opieki farmaceutycznej i usług dla pacjentów, co spowoduje, że rola apteki i zapotrzebowanie na jej usługi będzie rosła. Jednym z deklarowanych celów wprowadzenia 'Apteki dla aptekarza' miało być zwiększenie dostępności do aptek. Osiągnięto jednak cel odwrotny do zamierzonego" - powiedział prezes Związku Pracodawców Aptecznych Marcin Piskorski, cytowany w komunikacie.