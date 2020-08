PFR: 345,5 tys. firm otrzymało 60,5 mld zł subwencji w ramach tarczy finansowej

Beneficjentami programów zostało 89% firm, które złożyły wnioski. Do mikrofirm trafiło ok. 18,7 mld zł, natomiast do małych i średnich - 41,8 mld zł.

"Średnia kwota subwencji wypłaconych dla mikrofirm, czyli zatrudniających od 1 do 9 pracowników wyniosła 65 tys. zł, zakładaliśmy około 75 tys. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw ta średnia kwota subwencji wyniosła 576 tys. To są te firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników. To też ta kwota okazała być się niższa niż zakładaliśmy. Zakładaliśmy około 1 mln zł" - powiedział Borys w trakcie konferencji prasowej.

Średni czas oczekiwania na przelew środków wynosił 46 godzin. Z ankiet, które wypełniali przedsiębiorcy wynika, że dzięki wsparciu finansowemu uratowano 2,5 mln miejsc pracy. Ogółem wszystkie firmy, które skorzystały ze wsparcia zatrudniają 3 116 793 osób.

Najwięcej beneficjentów było wśród firm z Mazowsza, Śląska i Małopolski. Przede wszystkim z sektora handlu, przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, transportu i gastronomii.

Tarcza finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm została uruchomiona 29 kwietnia 2020 r. W celu sfinansowania programu Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje o łącznej wartości nominalnej 62 mld zł.

Przyjmowanie nowych wniosków zakończono 31 lipca. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali odpowiedź odmowną, będą mieli możliwość złożenia odwołań za pomocą formularzy online w swoich bankach do 30 września 2020 r.

Z kolei dla wniosków złożonych do 31 lipca firmy mogą składać w swoich bankach reklamacje w procesie wyjaśniającym do 14 sierpnia 2020 r. Reklamacje do odwołań składanych do 30 września można składać natomiast w banku do 16 października 2020. Cały proces składania reklamacji do banków kończy się zatem w tej dacie. PFR będzie również przez kolejne miesiące weryfikować prawidłowość wniosków o dofinansowanie złożonych przez firmy, a za rok weryfikować spełnienie warunków umorzenia części subwencji.

Tagi: finanse, bankowość, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące