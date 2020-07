PFR: Wartość inwestycji startupów i funduszy VC przekroczyła 1,2 mld zł w 2019r.

Z raportu przygotowanego przez Dealroom i PFR wynika, że Polska jest na pierwszym miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem liczby rund finansowania i drugim pod względem wartości inwestycji VC oraz weszła do światowej czołówki pod względem liczby i kwalifikacji programistów, wyprzedzając m.in.: Szwajcarię, Japonię, Tajwan czy Francję, wynika z raportu przygotowanego przez Dealroom i PFR. W Polsce działa ponad 2200 startupów i ok. 100 aktywnych funduszy Venture Capital (VC). Od 2015 do 2019 region Europy Środkowo-wschodniej urósł blisko 5 razy, co przełożyło się na skok z 0,3 do 1,8 mld USD.