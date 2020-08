PG Dutch, KAP IN i Focal Point Invest mają zgodę UOKiK wsp. przedsiębiorcę

(2) KAP IN sp . z o.o. oraz

(3) Focal Point Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością One sp.k." - podano na stronie UOKiK.

PG Dutch należy do grupy kapitałowej Panattoni, która świadczy usługi deweloperskie związane z obiektami przemysłowymi, magazynowymi i biurowymi. Jako zarządca obiektów, grupa kapitałowa Panattoni świadczy również kompleksową obsługę administracyjną i operacyjną wynajętej powierzchni w zakresie prowadzenia rozliczeń mediów, zapewnienia sprawności urządzeń technicznych, jak i profesjonalnego wyglądu magazynów. Grupa Panattoni prowadzi również działalność w zakresie wynajmu powierzchni przemysłowej (magazynowej) w regionie Warszawy (województwo mazowieckie), w regionie Poznania (województwo wielkopolskie), w regionie Polski centralnej (województwo łódzkie), w regionie Górnego Śląska (województwo śląskie), w regionie Polski północnej (województwo pomorskie) oraz w regionie Wrocławia (województwo dolnośląskie).

KAP IN sp. z o.o. jest spółką zależną w całości kontrolowaną przez KAP Holding sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu. Działalność operacyjna podmiotów należących do KAP Holding sp. z o.o. obejmuje w szczególności działalność spółek holdingowych, wynajem powierzchni (nieruchomości) komercyjnych i przemysłowych, świadczenie usług deweloperskich w segmencie powierzchni komercyjnych, a także sprzedaż paliw do pojazdów silnikowych na stacjach benzynowych.