PGE bada możliwość użycia odpadów poprodukcyjnych jako surowców do sprzedaży

"Chcemy to spiąć w jedną linię biznesową. Dziś zajmują się tym zagadnieniem dwie spółki - jedna pod PGE GiEK, druga należąca do aktywów przejętych od EDF. Chcemy doprowadzić do tego, by była jedna spółka bezpośrednio podlegająca pod centralę" - wskazał prezes.