PGE Baltica ma umowę z PSE o przyłączenie do sieci farmy wiatrowej Baltica-2

Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o mocy zainstalowanej 1 498 MW, podała PGE Baltica. To kolejne zadanie przybliżające PGE do uruchomienia pierwszych farm na morzu w ramach Programu Offshore.