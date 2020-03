PGE EC przyłączyła do sieci budynki o zapotrzebowaniu 239,9 MWt w 2019 r.

W 13 miastach, w których prowadzą działalność PGE Energia Ciepła oraz jej spółki zależne, do miejskich sieci ciepłowniczych przyłączono budynki o zapotrzebowaniu na ciepło 239,9 MWt w 2019 r. To o 60,1 MWt więcej niż spółka zakładała w planie na ubiegły rok, a także o 43,4 MWt więcej niż w roku 2018.

"Dane o nowych przyłączeniach w minionym roku wskazują na to, że wzrasta świadomość mieszkańców miast w kwestii ekologicznego ciepła z sieci. Ma to bezpośrednie przełożenie na wzrost zapotrzebowania na ciepło z sieci miejskiej. Aby poprawić efektywność energetyczną systemów, stale inwestujemy w rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych" - wskazał p.o. prezesa.

Z kolei 130 obiektów o łącznym zapotrzebowaniu na moc 63,76 MWt zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej na terenie Wrocławia i Gminy Siechnice. Dwie trzecie z nich to nowo powstałe obiekty.

Elektrociepłownia Zielona Góra w 2019 roku przyłączyła do sieci ciepłowniczej 67 obiektów o zapotrzebowaniu na ciepło aż 13,1 MWt. Podobnie w Toruniu, gdzie aż 60 budynków, o łącznym zapotrzebowaniu na ciepło 11,5 MWt, zostało przyłączonych w minionym roku do sieci ciepłowniczej PGE Toruń.

Elektrociepłownia PGE Energia Ciepła w Gorzowie Wielkopolskim przyłączyła w ubiegłym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu 3,7 MWt. Jednocześnie prowadzi od wielu lat program likwidacji piecyków gazowych. Natomiast Elektrociepłownia w Rzeszowie, należąca do PGE Energia Ciepła, w 2019 roku sprzedała prawie 2 mln GJ energii cieplnej, podano także.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.