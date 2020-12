PGE Energia Ciepła obejmie wszystkie aktywa ciepłownicze PGE do połowy 2021 r.

Elektrociepłownia Szczecin i Pomorzany, a także system ciepłowniczy w Gryfinie, które należą do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zostaną włączone do spółki z grupy odpowiadającej za obszar ciepłownictwa - PGE Energia Ciepła do połowy 2021 r., podała PGE. Dzięki temu PGE Energia Ciepła będzie zarządzać wszystkimi aktywami ciepłowniczymi grupy.