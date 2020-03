PGE EO: Robot podwodny skontroluje w tym roku trzy elektrownie wodne

"Do tej pory sprzęt pracował w należącej do PGE Energia Odnawialna Elektrowni Wodnej Dębe, usprawniając pracę służb eksploatacyjnych podczas kontroli stanu technicznego urządzeń znajdujących się pod wodą. Jedną z jego największych zalet okazała się możliwość monitorowania gromadzących się w pobliżu kratownicy zanieczyszczeń, nawet przy bardzo słabej widoczności" - czytamy w komunikacie.

"Do tej pory monitoringu podwodnych części elektrowni dokonywała wynajęta ekipa nurków. Odpowiadała ona za kontrolę stanu technicznego urządzeń oraz oczyszczanie kratownic, które chronią turbiny przed napływającymi śmieciami. Dzięki użyciu robota zadania związane z monitoringiem wykonywane są szybciej, precyzyjniej i taniej. Biorąc pod uwagę wszystkie elektrownie należące do spółki , może to przynieść oszczędności rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznie" - powiedział p.o. prezesa PGE EO Paweł Mazurkiewicz, cytowany w materiale.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.