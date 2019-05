PGE GiEK: Wzrost emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów wynika z większej produkcji

"Elektrownia Bełchatów już od 2011 roku prowadzi walkę z rtęcią. W wyniku wielu prób na przestrzeni lat wypracowano ostatecznie własną technologię 'odrtęciowienia' spalin, która gwarantuje dotrzymanie emisji rtęci na poziomie niższym niż wymagany przez nowe unijne standardy (Konkluzje BAT). Technologia opracowana w Elektrowni Bełchatów polega na dawkowaniu do węgla przed młynami celowanej (uwzględniającej skład spalanego węgla) mieszanki soli bromu. W młynach dochodzi do homogenizacji mieszanki i węgla. Następnie podczas spalania następuje utlenianie rtęci do soli bromu, która łatwo sorbuje na cząstkach popiołów. Jeden ze składników mieszanki bardzo łatwo łączy się z tlenkami siarki, przez co zwalnia miejsca na cząstkach popiołów. Oba procesy zachodzą już w kotle, wynikiem czego spaliny wychodzące z kotła są już oczyszczone w określonym stopniu z rtęci i SO2" - napisano w komunikacie.