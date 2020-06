PGE: Na terenie Elektrowni Dolna Odra powstaną w 2021 r. dwie instalacje PV

Przekazanie do eksploatacji dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z dostarczeniem pierwszej energii elektrycznej do sieci zaplanowane jest na III kw. 2021.

Z harmonogramu realizacji inwestycji wynika, iż Zespół Elektrowni Dolna Odra będzie pierwszym oddziałem spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna. W listopadzie 2019 r. spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Na tym terenie powstanie jedna z największych w kraju instalacji fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

PGE dąży do uzyskania 25-proc. udziału w segmencie PV w kraju, co przy aktualnych założeniach projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oznacza wybudowanie instalacji o mocy ok. 2,5 GW i produkcji około 2,5 TWh energii elektrycznej w 2030 r. Program PV grupy kapitałowej PGE zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznych na gruntach w całej Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem terenów należących do Grupy PGE.