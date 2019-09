energetyka 39 minut temu

PGE Obrót oferuje pakiet usług technicznych dla przedsiębiorstw

PGE Obrót i należąca do niego spółka Enesta zaoferowały pakiet usług technicznych dla właścicieli oraz zarządzających przedsiębiorstwami, podało PGE Obrót. Usługi proponowane w ramach nowej oferty pozwalają na stabilizację cen i optymalizację kosztów w zakresie gospodarowania mediami, poprawę sprawności technicznej urządzeń i instalacji, a także zwiększenie bezpieczeństwa oraz stabilności dostaw energii. Wymierną korzyścią jest również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co przyczynia się do wsparcia działań proekologicznych, podkreśliła firma.