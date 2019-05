PGE spodziewa się wzrostu EBITDA w energetyce konwencj. i odnawialnej w 2019 r.

- wzrost ogólnego kosztu uprawnień do emisji CO2 z powodu dynamicznego wzrostu notowań i niższej darmowej alokacji (o ok. 3 mln ton), podano w prezentacji wynikowej.

Główne czynniki wpływające na EBITDA segmentu ciepłownictwa to: wzrost cen węgla i uprawnień do emisji nie w pełni przeniesiony w taryfach na ciepło ze względu na charakter i formułę taryf, a także niższy poziom przychodów z tytułu wsparcia dla istniejących aktywów kogeneracyjnych.

- spodziewana wartość regulacyjna aktywów (WRA) w wysokości ok. 16,8 mld zł oraz ok. 132 mln zł z tytułu inteligentnych liczników (AMI),

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.