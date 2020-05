PGE sprzedała mniej prądu. Początek roku ze spadkiem zysku

PGE Polska Grupa Energetyczna pokazała część wyników z pierwszego kwartału tego roku. Zarówno właściciele, jak i akcjonariusz spółki, nie mają powodów do zadowolenia. EBITDA wyniosła 1,77 mld zł, co oznacza spadek o 2 proc. Z kolei skonsolidowany zysk netto wyniósł około 432 mln zł i był o 26 proc. mniejszy niż rok wcześniej.

Co stoi za tymi spadkami? Przede wszystkim spadek produkcji energii elektrycznej wytworzonej z węgla brunatnego, niższy wolumen sprzedaży ciepła i wyższe rok do roku o 650 mln zł koszty emisji CO2, głównie ze względu na wzrost ceny uprawnień do emisji CO2.