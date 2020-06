PGE: W Bełchatowie może powstać 100 MW farm wiatrowych, do 100 MW w PV

"Potencjał mocy zainstalowanej nowych turbin wiatrowych szacowany jest na 100 MW, co wymagałoby nakładów inwestycyjnych w wysokości około 140 mln euro" - powiedział Dąbrowski podczas webinarium zorganizowanego przez Energy Post.

Wskazał, że ze względu na szczególne warunki lokalizacji na składowiskach odpadów capex musi być wyższy w stosunku do przewidywanego dla standardowych farm wiatrowych.

"Tereny należące do elektrowni i kopalni węgla brunatnego pozwalają na budowę farm fotowoltaicznych o mocy do 100 MW w fazie I. Wymagane nakłady inwestycyjne szacowane są na ok. 70 mln euro" - dodał prezes.