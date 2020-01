PGG nie zgadza się z zarzutami NIK w sprawie wyceny aktywów spółki

"Wycena aktywów spółki została sporządzona prawidłowo, co potwierdzili niezależni biegli rewidenci. Dotyczy to wszystkich bez wyjątku sprawozdań finansowych spółki od początku jej powstania - zostały one pozytywnie zaopiniowane przez biegłych rewidentów. Niezależnie od powyższego, dochowując jak najdalej posuniętej staranności, PGG zasięgnęła opinii dwóch niezależnych grup biegłych: Misters Audytor Adviser oraz zespołu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Obie ekspertyzy jednoznacznie potwierdziły, że PGG prawidłowo wyceniła swój majątek" - czytamy w stanowisku spółki, będącym odpowiedzią na zarzuty NIK.