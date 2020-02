PGG uzgodniła z organizacjami związkowymi 6% podwyżki

Porozumienie zawarli przedstawiciele zarządu PGG i central związkowych działających w grupie. Zakłada ono podniesienie wynagrodzeń o 6% od 1 stycznia 2020 roku oraz powrót do negocjacji płacowych między zarządem PGG a związkami we wrześniu br. Dodatkowo strony ustaliły podjęcie działań w zakresie ograniczenia importu węgla kamiennego do Polski oraz przyśpieszenie wywozu zapasów węgla kamiennego zgromadzonych na składach przy kopalniach, poinformowano.