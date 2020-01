PGG zainwestuje ok. 28 mln zł w br. i 15 mln w 2021 r. w produkcję ekogroszków

Spółka rozpoczęła rozbudowę automatycznej linii do konfekcjonowania węgla w Zakładzie Paliw Ekologicznych Wola. W miejsce dotychczas użytkowanej, niskowydajnej linii do workowania (do 150 t/dobę), w zakładzie zostanie zabudowana nowoczesna instalacja o wydajności do 600 t/dobę. Celem inwestycji jest zwiększenie produkcji ekogroszków o 100% r/r, a w zakresie ilości węgla workowanego o 400% tylko w samym ZPE Wola.