PGNiG, Gaz-System, NCBR ogłosiły konkurs na wsparcie sektora gazowego (aktual.)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG), Gaz-System oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiły drugi konkurs w ramach programu INGA - Innowacyjne Gazownictwo, podało PGNiG. Na wsparcie rozwoju innowacji w gazownictwie czeka 311 mln zł. Wnioski można składać do 9 października 2020 roku.

"INGA to program mający na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności sektora gazownictwa w Polsce. Jego ważny wymiar to ekologia. Konkurs to także szansa na wdrożenie innowacyjnych technologii w praktyce. Zwycięskie projekty zyskają wsparcie w postaci badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez PGNiG i Gaz-System" - czytamy w komunikacie.