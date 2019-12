PGNiG ma siedmioletni kontrakt na dostawy LNG dla Duon Dystrybucja

Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. Na jej podstawie PGNiG będzie głównym sprzedawcą LNG dla Duon Dystrybucja. Dostawy paliwa będą realizowane z terminala im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz zarządzanych przez PGNiG zakładów produkujących i przeładowujących gaz skroplony. Do tej pory Duon Dystrybucja kupował LNG nie tylko w kraju, ale i za granicą.

Duon Dystrybucja realizuje dostawy gazu sieciowego i skroplonego poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Obecnie spółka posiada ponad 680 km własnych gazociągów, w tym w 12 lokalizacjach sieciowych przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz z 19 stacji regazyfikacji. Duon Dystrybucja dostarcza gaz do ponad 7 000 odbiorców, z czego ponad 10% to odbiorcy instytucjonalni a pozostali to gospodarstwa domowe. Spółka oferuje usługi transportu LNG oraz usługę tzw. zasilania tymczasowego, czyli okresowego dostarczania gazu ziemnego w czasie modernizacji albo awarii systemów gazowych.