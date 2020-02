PGNiG miał wstępnie 30 mln zł zysku netto, 1570 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r.

"Ponadto, na wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w IV kwartale 2019 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie: spadek wolumenu wydobycia ropy naftowej w Norwegii o 11% w relacji do IV kwartału 2019 r.; niższe r/r notowania cen produktów, w tym ceny kwartalnej ropy naftowej Brent w USD/bbl o 8% oraz ceny gazu rynku dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii (,,TGE") o 41% w porównaniu do IV kwartału 2018 r. 2. W segmencie Obrót i Magazynowanie: niższe o 11% notowania 9-miesięcznej średniej ceny ropy naftowej Brent w USD/bbl przy średnim kwartalnym kursie USD/PLN wyższym o 3% r/r; istotny spadek ceny gazu na TGE, mającej wpływ na poziom ceny przekazania gazu z wydobycia krajowego do segmentu Obrót i Magazynowanie; wyższa o 2,5% średnia cena za paliwo gazowe w taryfie detalicznej obowiązującej od 15 lutego 2019 r.; wpływ zwiększenia odpisu na zapasie gazu o -339 mln zł, przy zwiększeniu odpisu gazu na -15 mln zł w IV kwartale 2018 r.; wynik na realizacji instrumentów zabezpieczających

objętych rachunkowością zabezpieczeń w wysokości +188 mln zł (w IV kwartale 2018 r.: +45 mln zł). 3. W segmencie Dystrybucja: niższa o 5% taryfa za usługę dystrybucji gazu, obowiązująca od 15 lutego 2019 r.; wyższa średnia temperatura w IV kwartale 2019 r. o 1,9 °C r/r; niższy wpływ salda przychodów i kosztów z tytułu bilansowania systemu: -174 mln zł w IV kwartale 2019 r. wobec -308 mln zł rok wcześniej. 4. W segmencie Wytwarzanie: stabilne przychody ze sprzedaży ciepła (spadek o -1% r/r) przy wyższej średniej temperaturze w IV kwartale 2019 r. i niższych wolumenach sprzedaży ciepła oraz wyższej r/r taryfie na sprzedaż ciepła w PGNiG Termika; wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z wytwarzania o +15% r/r przy niższym wolumenie sprzedaży i wyższych notowaniach cen energii elektrycznej; stabilne r/r koszty węgla do produkcji; rozwiązanie rezerwy na brakujące uprawnienia do emisji CO2 w kwocie +85 mln zł" - wymieniono także.