PGNiG OD wprowadził do oferty 'Pakiet Na Zdrowie' we współpracy z Grupą PZU

"To już nasza kolejna oferta, po pakiecie usług 'Pomocna Ekipa', wypracowana wspólnie z Grupą PZU. Jestem przekonany, że 'Pakiet Na Zdrowie' cieszyć się będzie nie mniejszą popularnością. Zależy nam, by szczególną opieką otoczyć również osoby starsze i zasłużone, dlatego wyszliśmy z inicjatywą przekazania blisko 500 'Pakietów Na Zdrowie' Powstańcom Warszawskim. To bohaterowie, których do tej pory wspieraliśmy w ramach programu 'Rachunek Wdzięczności" - powiedział prezes PGNiG OD Henryk Mucha, cytowany w komunikacie.