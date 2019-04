PGNiG odbierze 3 IV spotową dostawę ok. 73 tys. ton LNG z USA

"Gaz ziemny LNG został skroplony i załadowany w terminalu eksportowym w Sabine Pass w USA. Metanowiec o nazwie 'GasLog Hong Kong' transportuje ok. 73 tys. ton LNG, co po regazyfikacji odpowiada to ok. 100 mln m3 gazu ziemnego. Ładunek zakupiono od francuskiej firmy Total, która zawarła wcześniej długoterminową umowę na odbiór amerykańskiego gazu LNG" - czytamy w komunikacie.