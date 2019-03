górnictwo 26 minut temu

PGNiG odbierze w czwartek dostawę spotową LNG od Equinor

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odbierze ok. 63 tys. ton LNG od Equinor 21 marca br., podała spółka. Będzie to dwunasta dostawa typu spot do Terminalu LNG w Świnoujściu od rozpoczęcia jego działalności.