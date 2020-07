PGNiG odebrało setną dostawę LNG w terminalu w Śwnoujściu

"Ta dzisiejsza uroczystość to jest początek rutyny. Mamy setny statek, który wszedł do gazoportu w Świnoujściu. Myślę, że będzie dwusetny i trzysetny... Powinniśmy się, oczywiście, cieszyć za każdym razem, kiedy wpływa statek, ale w szczególności czerpać satysfakcję z tego, że strategia bezpieczeństwa energetycznego kraju obraca się w rzeczywistość" - pokreślił pełnomocnik rząd ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Jubileuszowa dostawa pochodziła z Kataru. Metanowiec o nazwie Al Safliya dostarczył dziś ok. 90 tys. ton LNG od firmy Qatargas. Po regazyfikacji odpowiada to ok. 120 mln m3 gazu ziemnego.