giełda 21 minut temu

PGNiG odzyska 1,5 mld dol. od Gazpromu. Ale Polacy nie zapłacą mniej za gaz

PGNiG wystąpi formalnie do Gazpromu o zwrot nadpłaconej kwoty za gaz ziemny w związku z wyrokiem Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie i liczy na to, że środki wpłyną do spółki "jak najszybciej". Poinformował o tym prezes spółki Jerzy Kwieciński. Ceny gazu pozostają jednak bez zmian.

