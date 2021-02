PGNiG planuje odbiór ok. 15 ładunków LNG w II i III kw. 2021 r.

W 2020 roku PGNiG sprowadziło do Polski ok. 3,76 mld m3 skroplonego gazu ziemnego - o 9,7% więcej niż rok wcześniej. Import LNG wzrósł o ok. 0,33 mld m3 (po regazyfikacji) w stosunku do roku 2019. W całej strukturze importu LNG osiągnęło udział 25,4%.