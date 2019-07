PGNiG prognozuje wydobycie 4,6 mld m3 gazu w 2019; 5,2 mld m3 w 2021 r.

Krajowe wydobycie gazu ziemnego wzrośnie z 3,9 mld m3 w 2019 i 2020 roku do 4 mld m3 w 2021 r. Zwiększenie produkcji będzie efektem włączenia do eksploatacji nowych odwiertów na Podkarpaciu i Niżu Polskim. Od 2016 roku PGNiG prowadzi w tych regionach intensywne poszukiwania, które pozwoliły zahamować wieloletni spadek wydobycia gazu ziemnego w kraju, podano także.

Jednocześnie spółka prowadzi intensywne działania zmierzające do nabycia nowych aktywów produkcyjnych, aby po 2022 roku sprowadzać gaz ziemny do Polski gazociągiem Baltic Pipe, o przepustowości do 10 mld m3 rocznie. 2,5 mld m3 tego surowca ma stanowić wydobycie własne spółki. Według norweskich władz, jak dotąd od wczesnych lat 70-tych w Norwegii wydobyto mniej niż połowę szacowanych zasobów ropy i gazu.

PGNiG prognozuje też istotny wzrost wydobycia gazu ziemnego w Pakistanie, które w 2020 roku ma wynieść 0,4 mld m3, a w 2021 roku 0,5 mld m3. To o ok. 100 i 150% więcej niż w 2019 roku, w którym spółka planuje wydobyć 0,2 mld m3 paliwa. Taki wzrost będzie możliwy dzięki podłączeniu do produkcji nowych odwiertów. Obecnie do systemu przesyłowego gazu podłączonych jest 8 odwiertów. Do końca tego roku spółka planuje zakończyć wiercenie i przeprowadzić testy złożowe na 2 nowych odwiertach oraz rozpocząć wiercenie kolejnych dwóch otworów, podano także.