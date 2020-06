PGNiG przedstawi model wejścia w produkcję i dystrybucję biometanu do końca roku

"Najważniejsze wyzwanie, jakie stoi przed grupą kapitałową PGNiG to rozszerzenie naszego portfolio produktów gazowych. Polityka Zielonego Ładu europejskiego jednoznacznie wskazuje, że do roku 2050 musimy być w stanie 'podmienić' klasyczny gaz na gaz tzw. zielony, czyli de facto na biometan. Do końca tego roku będzie opracowany kompleksowy model wejścia PGNiG w produkcję i dystrybucję biometanu w Polsce" - powiedział Wróbel podczas telekonferencji.