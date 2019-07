PGNiG rozpoczęło trzeci odwiert eksploatacyjny na złożu Rizq w Pakistanie

"Prace realizowane przez Oddział Operatorski PGNiG SA w Pakistanie prowadzone są w obrębie koncesji wydobywczej Rizq - na północ od otworu Rizq-1, który został włączony do produkcji w listopadzie 2016 roku. Rok później wykonano kolejny odwiert - Rizq-2' - czytamy w komunikacie.

Obecnie produkcja ze złoża Rizq wynosi 417 tys. m3 gazu na dobę (ok. 290 m3. na minutę). Teraz spółka Exalo Drilling z grupy kapitałowej PGNiG rozpoczyna wiercenie otworu Rizq-3, którego planowana głębokość ma wynieść 3 277 metrów.

"Działania w Pakistanie realizujemy zgodnie z planem. Perspektywy popytu na gaz w tym kraju są bardzo obiecujące, co zachęca do rozwijania działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy wiercenie kolejnych otworów i włączymy do eksploatacji nowe odwierty" - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.