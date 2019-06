PGNiG spodziewa się odnowienia koncesji na złoże Przemyśl w krótkim czasie

Obecne zasoby złoża Przemyśl to 7,46 mld m3. PGNiG szacuje, że będzie w stanie pozyskać dodatkowe ok. 20 mld m3 z tego terenu.

Zaplanowane prace to 40 odwiertów w ciągu 5-8 lat, a łączne nakłady to ok. 800 mln zł, wynika z prezentacji spółki .

"W naszym systemie finansowym nie dorośliśmy do tzw. RBL, czyli reserve-based loans. Na takim przykładzie, jak Przemyśl można by było się pokusić o kredyt na złoże, to by nam uwolniło środki na inne cele" - powiedział też Woźniak zapytany o perspektywy finansowania tych nakładów.