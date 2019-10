PGNiG: Venture Global LNG ma pozwolenie na budowę terminalu Plaquemines

"Gratulujemy naszym amerykańskim partnerom z Venture Global LNG uzyskania ostatecznej zgody FERC dla budowy drugiego już terminalu skraplającego gaz ziemny. Cieszy nas w szczególności tak precyzyjne realizowanie przez Venture Global LNG założonego harmonogramu obu inwestycji. Z instalacji Plaquemines, która zostanie uruchomiona w 2023 roku, PGNiG odbierać będzie rocznie 2,5 mln ton LNG (co odpowiada ok. 3,38 mld m3 po regazyfikacji). Natomiast wcześniej, bo już w 2022 roku, rozpocznie działalność terminal Calcasieu Pass, z którego odbierać będziemy 1 mln ton LNG (ok. 1,35 mld m3 po regazyfikacji). Te umowy to element naszego portfela importowego, który nie tylko zapewnia bezpieczeństwo energetyczne Polsce, ale pozwoli nam także na obrót LNG na globalnym rynku" - skomentował prezes PGNiG Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

W czerwcu br. PGNiG i Venture Global LNG podpisały porozumienie, które zwiększa wolumen zakupu skroplonego gazu ziemnego o dodatkowe 1,5 mln ton LNG rocznie. Kontrakty PGNiG z Venture Global LNG zostały zawarte we wrześniu 2018 roku na 20 lat w formule FOB (Free-on-Board). Oznacza to, że od momentu załadunku w terminalu skraplającym to nabywca, czyli w tym wypadku PGNiG, dysponuje ładunkiem LNG i może decydować o jego porcie docelowym - skierować go do Polski albo odsprzedać na globalnym rynku.