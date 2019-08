PGNiG wyekspediowało 5 000 cystern z LNG z terminalu w Świnoujściu

Większość importowanego LNG jest regazyfikowana i wprowadzana do ogólnopolskiej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Część pozostaje jednak w stanie ciekłym i w tej postaci trafia do obiorców za pomocą autocystern i kontenerów kriogenicznych. Największym odbiorcą LNG są stacje regazyfikacji obsługujące miejscowości, które nie mają dostępu do ogólnopolskiej sieci dystrybucji gazu.