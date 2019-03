PGNiG wynajmie od Aker BP platformę do wierceń na Morzu Norweskim

Urządzenie o nazwie Odfjell Deepsea Nordkapp wykorzystane zostanie do odwiercenia otworów wydobywczych na złożach Skogul i AErfugl, a następnie do odwiercenia otworu poszukiwawczego nr 6506/5-9 na koncesji PL838 na Morzu Norweskim. Platforma jest całkowicie nową jednostką oddaną do użytku w styczniu tego roku. Jej najnowsza VI generacja pozwala na pracę w ekstremalnych warunkach morskich. W kwietniu 2019 roku platforma dotrze do norweskiego portu w Bergen, gdzie poddana zostanie ostatnim testom przed dopuszczeniem do prac wiertniczych, podano.