PGNiG zakłada wzrost zużycia gazu o 1 mld m3 w 2021 roku

"Ostrożnie szacujemy, że w 2021 zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce wzrośnie o ok.1 mld m3.Dotyczy to m.in. energetyki - to może być ponad 0,5 mld m3 - ale także odbiorców indywidualnych wykorzystujących to paliwo na potrzeby grzewcze"- powiedział Kwieciński w rozmowie z ISBnews w kuluarach VI Kongresu Energetycznego DISE we Wrocławiu.