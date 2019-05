Pharmena przydzieliła ok. 2,2 mln akcji serii E, pozyskała 13,1 mln zł

"W grudniu 2018 r. spółka oficjalnie uruchomiła sprzedaż pierwszego produktu Menavitin Cardio. Pharmena planuje w 2019 r. rozwinąć ofertę produktową, wprowadzając do sprzedaży kolejnych siedem innowacyjnych suplementów diety w ramach jednej marki Menavitin. Proces uruchomienia sprzedaży nowych produktów związany jest z poniesieniem nakładów na założenie spółek celowych w wybranych krajach europejskich, a także z rozpoczęciem dystrybucji i marketingu. W lipcu 2018 r. została założona pierwsza spółka celowa Menavitin GmbH w Niemczech, która ma prowadzić sprzedaż suplementów diety na rynkach Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W latach 2019-2021 mają powstać kolejne odziały Grupy Pharmena. Kraje brane pod uwagę przez spółkę to rynki o największym udziale w rynku europejskim - Włochy, Francja oraz Wielka Brytania. W samej Europie do 2020 r. rynek suplementów diety będzie wart ok. 7,9 mld euro. Potencjalna wartość rynku dla planowanych przez Pharmenę kategorii suplementów diety w Europie w 2020 r. to ok. 1,35 mld

euro" - przypomniano.