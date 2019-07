Pharmena wprowadza do sprzedaży kolejny suplement diety z linii Menavitin

"Dystrybucja wskazanego powyżej suplementu diety diety odbywać się będzie w kanale aptecznym za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, sieci aptek, aptek internetowych oraz jest on także dostępny w sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego Menavitin (który należy do emitenta)" - czytamy w komunikacie.

"Do końca 2019 roku planuje się rozwój portfela produktów poprzez wprowadzenie do sprzedaży ośmiu innowacyjnych produktów w ramach marki parasolowej. Szacuje się, że rynek suplementów diety w Polsce zwiększy swoją wartość w 2023 r. do 3,67 mld zł (z 2,89 mld zł w 2017 r.). Potencjalna wartość rynku dla planowanych kategorii suplementów Menavitin w 2017 roku wynosiła ok. 490 mln zł" - czytamy także.